FURTO DI ATTREZZI E DI UN TRATTORE ALL'AZIENDA AGRICOLA DI RAFFAELE TASSONI

Di frequente si registrano danni e furti di ogni genere sul territorio della Provincia di Teramo, siamo costretti dagli eventi a denunciare un insufficiente controllo del territorio Provinciale, nel quale, molte persone si muovono indisturbati e provocano danni anche gravi, come è accaduto all'azienda agricola Raffaele Tassoni, storico allevatore di ovini che, dopo tanti momenti negativi dovuti: al sisma, alle grandi nevicate, alle alluvioni, al Covid — 19, arriva il furto di attrezzi da lavoro compreso un trattore di grossa cilindrata, come meglio descritto nella denuncia contro ignoti regolarmente presentata. Viene spontaneo chiedersi, scrive in una nota l'I.DiCon Abruzzo, se tutto questo non possa causare reazioni incontrollate da parte di un qualsiasi cittadino costretto a vivere in condizioni di scarsa sicurezza. Ci auguriamo che gli organi preposti riescano ad evitare il precipitare della situazione proprio in ragione delle difficoltà che gli operatori agricoli stanno vivendo da anni ormai. Indagano i carabinieri di San Nicolo' a Tordino.