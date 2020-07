RAPINANO UNA DONNA PER STRADA: CINQUE PERSONE IN MANETTE

Cinque persone sono state arrestate ieri sera dai carabinieri di Giulianova dopo essere stati bloccati a seguito di una rapina a Cologna. Secondo una prima ricostruzione, i cinque di origine napoletna, scrive Il Messaggero, che viaggiavano a bordo di un'auto dopo aver notata una donna che camminava per la strada con addosso una collana che sembrava essere di valore, si sono fermati, alcuni di loro sono scesi dall'auto, hanno circondato la donna e le hanno strappato di dosso il girocollo dandosi poi alla fuga.

La scena è stata notata da alcune persone le quali sono riuscite a capire di quale auto si trattasse, per cui hanno informato immediatamente i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei rapinatori.

In realtà non avevano fatto molta strada quando si sono imbattuti in una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giulianova che hanno tagliato la strada all'auto e l'hanno bloccata. Successivamente, ottenuti i rinforzi con altre pattuglie giunte anche da Roseto, hanno trasportato i cinque nella caserma di Giulianova. Qui, nel corso dei controlli sui cinque, è emerso anche che avevano dei precedenti per spendita di banconote false e altri reati ma questo è servito per rendere ancora più complicata la loro posizione perché, in effetti, il magistrato, informato dell'accaduto, ha ritenuto che ci fossero tutte le condizioni per l'arresto per il reato di rapina: alcuni sono stati trasferiti nel carcere di Teramo, altri a Vasto. I carabinieri ora stanno indagando per ricostruire i movimenti dei cinque napoletani e per cercare di capire per quale motivo si trovassero sulla costa e se avessero progettato qualche altro colpo, conclude il quotidiano romano.