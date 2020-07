SI RIBALTA CON LA CANOA, SALVATAGGIO RESO DIFFICILE PER IL MARE MOSSO

Paura a Silvi Marina: un uomo, uscito in mare nonostante le condizioni sfavorevoli, si è ribaltato con la sua canoa. A dare l'allarme alcuni bagnanti che si trovavano per puro caso sulla riva. Subito il titolare dello stabilimento Lido Plinius Guglielmo insieme al figlio Mattia, al bagnino fuori servizio Alessio e a Giuseppe, pescatore esperto, hanno iniziato le procedure di recupero rese molto difficoltose dal mare mosso e dalla forte corrente. Il recupero si è concluso a circa 500 metri dal punto di avvistamento e l'uomo è stato portato in salvo a riva, in buone condizioni.