A 14/ SCONTRO TRA UN TIR E QUATTRO AUTO: UN FERITO

Tre chilometri di coda sull'autostrada A14, tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, in un tratto già interessato da disagi e criticità a causa dei cantieri e dei viadotti sequestrati, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio. Lo scontro, nel territorio comunale di Martinsicuro (Teramo), ha coinvolto un camion e quattro automobili. Una persona è rimasta ferita in modo lieve. Gli interventi di soccorso e viabilità sono coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città

Sant'Angelo. Code e rallentamenti si registrano anche negli altri tratti interessati dalle restrizioni, in particolare tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pescara Nord e Pineto. Proseguono, dopo il via libera dell'autorità giudiziaria di Avellino, i lavori notturni del personale di Autostrade per l'Italia, attività che porteranno a ripristinare il transito su due corsie su tutto il tratto abruzzese entro il 31 luglio.