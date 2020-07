ENNESIMO SUICIDIO NEL TERAMANO. ANZIANO SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI

Ennesimo suicidio nel Teramano. In quella che sembra essere una interminabile lista di tragedie, scolpite nell’angoscia insopprimibile di chi intuisce che il morire sia preferibile al vivere. Si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione di Bisenti, un uomo di 75 anni. Non avrebbe lasciato biglietti né, nei giorno precedenti, mostrato i segni di quella disperazione che poi l’ha portato a decidere per questo gesto estremo.