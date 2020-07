MINACCIA DI MORTE LA EX, IN CASA GLI TROVANO 3 SPADE, 2 PUGNALI, 1 SCIABOLA, 1 KATANA, 12 COLTELLI E 1 BAIONETTA. ARRESTATO

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano, in collaborazione coi colleghi della Stazione di Teramo, hanno arrestato E.O., 45 anni, di Cermignano, per atti persecutori e minacce nei confronti dell'ex compagna. La donna, esasperata dalle continue minacce e dalle botte prese dal compagno dopo averlo lasciato, ha deciso di denunciarlo ai Carabinieri, i quali, in seguito agli accertamenti effettuati e alle testimonianze raccolte, hanno poi dettagliatamente riferito il tutto all'Autorità Giudiziaria di Teramo. Il Gip, quindi, concordando con i risultati investigativi conseguiti dai militari dell'Arma, ha emesso apposita ordinanza di custodia cautelare affinché l'uomo venga posto nella condizione di non nuocere ulteriormente alla sua ex compagna. Per questo motivo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dove vi rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La vittima ha documentato, giorno per giorno, con video e fotografie, poi acquisite dai Carabinieri, le lesioni che le infliggeva il suo aguzzino, il quale, di recente, l'aveva anche minacciata di morte. Ed in effetti a casa dell'ex compagno i Carabinieri hanno trovato tre spade, due pugnali, una sciabola, una katana, una baionetta, dodici coltelli di varia foggia e tipologia e una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Le armi bianche, tutte illegalmente detenute, sono state poste sotto sequestro e l'uomo è stato quindi denunciato anche per detenzione abusiva di armi. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire a casa dell'arrestato una piccola serra di marjuana, che è stata posta anch'essa sotto sequestro.