DONNA PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE SULLA BONIFICA

Una donna di 63 anni di origini tunisine è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale “Bonifica” nel territorio del Comune di Maltignano (Ascoli Piceno). La 63enne era alla guida di una vettura che, per cause al vaglio dei carabinieri che hanno compiuto rilievi, si è scontrata con un’altra auto che proveniva in senso opposto, condotta da un 40enne della provincia di Teramo. Ad avere la peggio la 63enne, deceduta dopo il ricovero al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Serie le lesioni riportate dall’altro automobilista, ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti per prestare i soccorsi personale del 118 e dei vigili del fuoco