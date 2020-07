FA UN SALTO DI 10 METRI CON L'AUTO, SALVI GLI OCCUPANTI

Un incidente si è verificato ieri sera, sulla SP14, in località Santa Reparata, nel comune di Civitella del Tronto. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Mercedes SLK che procedeva in direzione Sant'Egidio alla Vibrata. L'auto, condotta da un uomo di 45 anni, finiva sotto strada dopo un salto di circa 10 metri, terminando la sua corsa tra gli arbusti ed alberi presenti lungo la scarpata. Oltre all'uomo, nell'auto viaggiava anche una donna di 26 anni. I due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato e una volta fuori dall'abitacolo hanno potuto chiamato i soccorsi. Fortunatamente hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni leggere che sono state medicate sul posto dal personale sanitario del 118 di Sant'Omero. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno collaborato con i sanitari ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto incidentata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Campli.