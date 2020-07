CEDE L’ASFALTO, SPROFONDA CAMION DELLA RACCOLTA RIFIUTI

Cede l’asfalto mentre passa il mezzo della poliservice per la raccolta della differenziata, che oggi è concentrata sull’organico, in via Parini a Tortoreto lido. L’asfalto, proprio all’imbocco del lungomare, è ridotto in condizioni davvero precarie da diversi anni, senza che si ricordi un minimo di manutenzione. A causa del cedimento, la ruota è sprofondata e il mezzo ha iniziato a perdere “percolato” dei rifiuti, con l’intuibile cattivo odore. Sul posto la polizia locale.