SCONTRO ALL’INCROCIO, AUTO SI RIBALTA E SCIVOLA SULL’ASFALTO PER DECINE DI METRI

Nella tarda mattinata di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto ha effettuato un intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto davanti al Centro Commerciale "La Piramide" di via Duca D'Aosta al Alba Adriatica. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat 500L condotta da un uomo di 42 anni e una Renault Modus con a bordo due ragazzi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pineto, giunta sul posto per gli adempimenti di competenza, le due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio. A seguito del violento impatto, la 500L si è ribaltata sul tettuccio ed è scivolata per un breve tratto sulla carreggiata. L'uomo alla guida è uscito illeso dall'auto rovesciata, mentre i due occupanti della Modus, pur non avendo riportato gravi conseguenze nell'incidente, sono stati comunque trasportati in ospedale con un'ambulanza per gli accertamenti ed eventuali cure del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto, in attesa dell'arrivo dei carroattrezzi incaricati della rimozione dei mezzi incidentati.