FINISCE CON LA GAMBA IN UN TOMBINO SFONDATO...



"Chiedo cortesemente all'amministrazione di chiudere quanto presto questo tombino che si trova all'esterno del cimitero”. È la civile denuncia pubblica che, su facebook, ha diffuso la madre di una ragazzina di otto anni, finita con la gamba proprio in quel tombino sfondato ad Alba Adriatica: “Mia figlia di 8 anni ci è caduta dentro con tutta la gamba destra e questo è il risultato,non oso immaginare se qualcuno ci inciampa e batte la testa cosa può succedere”, scrive la signora e pubblica la foto della gamba graffiata della piccola. Solo graffi, per fortuna, ma non può essere la fortuna a regolare le cose delle amministrazioni pubbliche.