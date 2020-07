BLITZ DELLE FORZE DELL'ORDINE NEGLI CHALET E NEI LOCALI DI GIULIANOVA, PROTESTANO I TITOLARI: «MAI VISTA UNA COSA DEL GENERE»

Blitz delle forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di ieri da parte di finanza, polizia e carabinieri: un controllo serrato in quasi tutti i locali del lungomare, su disposizione della Questura di Teramo. Al centro dell'azione i controlli, con l'ausilio dei cani, soprattutto dei locali del lungomare e anche in qualcuno della zona centrale del Lido. Gli ultimi eventi che hanno visto come protagonisti soprattutto bande di giovani che si sono affrontate nel parco Franchi con feriti e nel corso principale della città hanno evidentemente consigliato di verificare non solo le prescrizioni anti Covid (mascherine assembramenti e distanziamenti) ma anche se ci sono dei locali che somministrano alcolici ai minori, come sarebbe accaduto in passato. In un caso, scrive Il Messaggero, i militari (e stavolta anche con l'ausilio dei vigili urbani) sono entrati in un locale all'aperto e ancora una volta molti giovani sono usciti spontaneamente o sono stati fatti uscire. Ora si attendono i risultati di questa maxi operazione che ha fatto registrare su facebook, ieri sera, già le prime polemiche e proteste da parte dei gestori dei locali, i quali lamentano non solo il momento difficile di guadagno causa Covid 19 ma il fatto che una operazione del genere non si fosse mai vista prima a Giulianova, come se esistesse appunto solo Giulianova.