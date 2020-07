TROVA UN CELLULARE, TELEFONA AL PROPRIETARIO E CHIEDE SOLDI PER RESTITUIRLO: DENUNCIATO

Trova un Samsung in un locale, e dopo aver individuato il proprietario ha chiesto un riscatto per farglielo riavere. Il protagonista della vicenda, adesso è stato denunciato per tentativo di estorsione. Così un 37enne di Nereto, G.M. ha fatto sapere ad un 35enne che aveva smarrito il suo costoso Samsung, che avrebbe potuto tornarne in possesso con la modica cifra di 200 euro. Il giovane si è pero' rivolto direttamente ai carabinieri che in pochissimo tempo sono riusciti a individuare l'estorsore, recuperando il telefonino.