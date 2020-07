LOTTO ZERO DEVIATO: FURGONE SI SCHIANTA SULLO SPARTITRAFFICO E RISCHIA IL FRONTALE CON UNO SCOOTER

Perde il controllo del furgone, sbanda, tocca il guardrail a poi si schianta con lo spartitraffico, rischiando di scontrarsi frontalmente con uno scooter, che arrivava in senso contrario. Scene da film, senza conseguenze per fortuna, sul Lotto Zero, all’altezza dello svincolo di Teramo Centro. Il furgone di una impresa di costruzioni con due operai, ha sbandato all'uscita della galleria Costantini - direzione Montorio-Teramo. Il conducente dello scooter, un 48enne, per non essere investito dal furgone, è caduto a terra, riportando solo escoriazioni e ferite lievi. Traffico deviato per oltre due ore.