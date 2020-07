SEGUE LE INDICAZIONI DEL NAVIGATORE E FINISCE FUORI STRADA CON 200 QUINTALI DI FERRO

Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti, con due mezzi operativi e autogrù, in via del Lago, nel comune di Tortoreto, per recuperare un mezzo pesante a rimorchio terminato fuori strada. Il camion, di marca MAN, trasportava 200 quintali di ferro destinato ad una ditta che produce recinzioni metalliche situata sulla Bonifica del Salinello. L'autista, di origini lituane, aveva seguito le indicazioni del navigatore satellitare finendo per percorrere una stradina comunale in salita, stretta e con forte pendenza. Ad un certo punto il mezzo ha cominciato a perdere aderenza e ad indietreggiare, terminando fuori strada. A causa della ridotta larghezza della strada e alla presenza di un'oasi botanica, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e con particolare cautela per recuperare il mezzo pesante e riposizionarlo sulla carreggiata stradale, in attesa di un mezzo adeguato per trainarlo. Le operazioni di intervento si sono concluse alle 15:00 di oggi pomeriggio.