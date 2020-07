FOTO/ A FUOCO UN AUTOBUS DENTRO AL TRAFORO DEL GRAN SASSO CON 15 PASSEGGERI

Traforo chiuso in direzione L'Aquila, dalle 13 di oggi, per un incendio che ha coinvolto un autobus all'interno del tunnel. Dalle prime informazioni sembrerebbe che a bordo del mezzo ci fossero il conducente e una quindicina di passeggeri, che si sono messi in salvo da soli.

A prendere fuoco è stato il vano motore, molto probabilmente per un surriscaldamento dovuto anche e non solo alle alte temperature. I soccorsi sono stati immediati, grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio della Gsa che gestiscono il servizio per conto di Strada dei Parchi.

Il personale ha provveduto a spegnere le fiamme e ad assicurarsi che non ci fossero altri rischi, mentre il successivo intervento dei vigili del fuoco dei comando di Teramo e L'Aquila ha permesso la messa in sicurezza del mezzo che a breve verrà rimosso per permettere la riapertura alla circolazione dei messi in una delle gallerie del Gran Sasso.