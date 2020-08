TENTA IL SUICIDIO SUL VIADOTTO CERRANO, AUTOSTRADA CHIUSA

Autostrada chiusa sul tratto Pescara-Ancona dell'A14, in direzione nord, al chilometro 364, all'altezza del viadotto del Cerrano, come annuncia sul suo sito Autostrade per l'Italia, perchè c'è una persona che vuole lanciarsi nel vuoto. Si tratterebbe di un giovane

Al momento il traffico è bloccato e sul posto ci sono le forze dell'ordine (Polizia autostradale, personale del 118, operatori di Aspi) nel tentativo di impedire il gesto.