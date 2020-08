BIMBO DI 16 MESI MUORE PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Si è spento al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova, probabilmente a causa di una grave insufficienza respiratoria. Si chiamava Liam Lamolinara e aveva solo sedici mesi. Da qualche settimana era rientrato dalla Germania con i genitori Stefano e Luigia Malatesta, per stabilirsi definitivamente a Villa Pozzoni, dopo qualche anno di lavoro all’estero. Il bambino godeva di ottima salute, ma sembra che avesse avuto nelle settimane passate una seria bronchite che, secondo i medici, potrebbe aver provocato la crisi respiratoria che ha spinto i genitori a portarlo in ospedale. Al pronto soccorso di Giulianova, intuita la gravità, i medici hanno chiesto l'intervento urgente dei rianimatori, che hanno intubato il piccolo Liam per poi portarlo al Salesi di Ancona, ma non c’è stato tempo. Il cuore del piccolo si è fermato.