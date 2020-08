IDENTIFICATO IL RAPINATORE DELLA FARMACIA DI PIERRO: I CARABINIERI LO DENUNCIANO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile N.O.R. di Teramo, durante il servizio coordinato di controllo del territorio, avendo visionato nella giornata di ieri le immagini di video sorveglianza di cui avevano fotogrammi raffiguranti il soggetto responsabile del furto alla farmacia “Di Pierro” di via De Gasperi, notavano un soggetto che passeggiava per Piazza Garibaldi, la cui costituzione e movenze erano di molto rassomiglianti con l’autore del citato furto. Fermato per un più approfondito controllo questi si mostrava circospetto tanto da indurre i militari operanti a condurlo in caserma per sottoporlo ad una perquisizione personale, che veniva poi estesa al suo domicilio, ove vistosi scoperto, ammetteva il malfatto consegnando spontaneamente gli occhiali da sole e le scarpe da ginnastica, indossati durante la commissione del reato.

L’uomo DFG 46enne del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato.