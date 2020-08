SPACCIAVA LUNGO LA COSTA TRA ALBA E MARTINSICURO: IN MANETTE

Nell’ambito dei servivi di controllo del territorio, voluti dal Questore di Teramo De Simone, con particolare attenzione ai comuni della costa, in occasione della stagione estiva, al fine di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, personale dell’UPGSP, diretto dal Commissario Patrizia Corvaglia, nella giornata odierna, con la Volante Mare, presente al Posto di Polizia estivo di Alba Adriatica, arrestava F.R.A. di anni 30, dominicano. L’arresto si concludeva al termine di un mirato servizio antidroga nella cittadina rivierasca. Il giovane veniva fermato a seguito di un controllo e sulla persona si rinvenivano circa grammi 2 di Marijuana ed un bilancino di precisione. Il ragazzo veniva quindi sottoposto a perquisizione domiciliare presso la sua residenza di Alba Adriatica, ma nel corso degli accertamenti emergeva che lo stesso, per l’estate, aveva preso in affitto una camera con bagno, in Martinsicuro, per meglio svolgere l’attività di spaccio, lontano quindi dalla reale abitazione. Infatti è qui che gli Agenti del Posto di Polizia estivo rinvenivano altri 30 grammi della stessa sostanza. Il tutto, suddiviso in dosi, veniva sequestrato unitamente al cellulare a lui in uso, con all’interno ancora i messaggi di richiesta di acquisto della “merce” da parte degli assuntori. L’arrestato con precedenti inerenti materia di stupefacente, nel 2019 era stato già oggetto di espulsione dalla Spagna perché trovato in possesso di un importante quantitativo di cocaina.