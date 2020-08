ALBANESE POSITIVA AL COVID DI RITORNO DA UN FUNERALE, VARANO DIVENTA UN PAESE FANTASMA

Panico da contagio Covid a Varano di Nepezzano, un piccolo paese a pochi chilometri da Teramo. Un panico che ha portato all'autoisolamento del piccolo centro dopo che, come scrive Il Messaggero oggi, una donna di 49 anni, sposata con un italiano, aveva contratto il virus di ritorno dall'Albania, dove si era recata per il funerale del fratello.

Partita dall'aeroporto di Bergamo si era recata nel centro per una visita lampo ed è tornata in Italia venerdì 24 luglio con un traghetto. Poi la febbre. Da sabato scorso è ricoverata all'ospedale Mazzini di Teramo, reparto di malattie infettive, con i sintomi di una polmonite ma i medici escludono peggioramenti: la situazione è sotto controllo. Il Covid è stato confermato. Il timore era per quelle persone che si erano strette attorno alla donna albanese, subito dopo il ritorno a Varano, per le condoglianze. Da un primo responso i risultati sono stati negativi. Per precauzione e perchè la notizia si era sparsa anche a Teramo, il bar di Varano è stato chiuso in totale autonomia anticipando la chiusura per ferie.