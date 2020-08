IL COMUNE SOSPENDE LA LICENZA PER DIECI GIORNI ALLA DISCOTECA GATTOPARDO, A RISCHIO LA SERATA CON ELETTRA LAMBORGHINI

Sospensione con effetto immediato della licenza per dieci giorni alla discoteca il Gattopardo di Alba Adriatica. In caso contrario e di non rispetto dell'ordinanza emanata ieri dal Comune, ufficio Suap, si provvederà alla chiusura forzata del locale con apposizione dei sigilli e denuncia all'autorità giudiziaria.

E' durissima l'ordinanza del comune che tra l'altro riferisce (leggi qui sotto il provvedimento) di episodi nei quali all'interno della struttura si trovavano quasi mille persone sopra alla sopportazione di capienza o che venivano dati alcolici a giovani già in evidente stato di ebrezza per non parlare di assembramenti fino alle 5 del mattino fuori al locale. Puo' considerarsi a rischio, dunque, la serata di oggi con Elettra Lamborghini dove si registra il tutto esaurito come tutti gli eventi di Ferragosto visto che l'ordinanza ricade su questo periodo. Pugno duro da parte del Comune e dopo le polemiche dei giorni scorsi sui social e a seguito dei provvedimenti assunti dalla Questura di Teramo, dal Tar ed ora dall'ente comunale. La domanda è: il locale osserverà l'ordinanza? Di certo a controllare ci saranno le forze dell'ordine.

LEGGI QUI L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL GATTOPARDO