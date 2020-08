CHIUSURA DEL MANAKARA PER CINQUE GIORNI, IL REPORT DEI CARABINIERI DOPO IL BLITZ: QUASI SEIMILA EURO DI MULTA AL GESTORE

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica diretti dal Comandante - Ten. Colonnello Emanuele Mazzotta - unitamente ai settori di specialità dell’Arma dei Carabinieri – NAS di Pescara e NIL di Teramo – appositamente intervenuti, nella scorsa notte hanno eseguito alcuni controlli, nei locali pubblici della movida di questa fascia costiera, finalizzati al rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazione di persone e l’osservanza delle misure di distanziamento sociale. Durante l’accesso ispettivo presso il “Manakara Beach Club” di Tortoreto sono state riscontrate alcune violazioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19. Infatti, all’interno dell’esercizio pubblico non venivano garantiti i previsti distanziamenti interpersonali, per cui è stata disposta la chiusura dell’attività per gg. 5 (cinque). Nella circostanze, al gestore del medesimo locale, sono state comminate complessivamente sanzioni amministrative per € 5.800, per aver impiegato un lavoratore in nero, per aver omesso la comunicazione di un lavoratore intermittente “a chiamata” e per aver collocato attrezzature frigo al di fuori degli spazi autorizzati dall'ASL. In una seconda attività commerciale di Tortoreto i Carabinieri del NAS hanno riscontrata un’inadeguatezza igienico-sanitaria per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Mentre, in un esercizio pubblico di Alba Adriatica è stata comminata una sanzione di € 1.000 poiché i Carabinieri del NAS hanno rilevato, anche qui, carenze igienico-sanitarie nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tutti e tre i casi sono state inoltrate le previste segnalazioni – per gli adempienti di competenza – alla ASL di Teramo.