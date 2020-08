CERCAVA DI VENDERE 84 DOSI DI DROGA

la Squadra Mobile di Teramo, Sezione Antidroga, nell’ambito dei servizi di rafforzamento dell’attività di prevenzione disposta dal Sig. Questore, a seguito del tavolo tecnico tenuto in Prefettura per le festività di ferragosto, ha tratto in arresto D.F.M. classe 1997 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione sita in Teramo,all’interno del cassetto del comodino della sua camera da letto, sono stati rinvenuti, complessivamente più di due etti di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui 87 grammi contenuti in 84 bustine in cellophane (81 da un grammo e 3 da due grammi) già confezionate per la cessione a terzi. In più nella sua disponibilità sono stati rinvenuti un panetto di hashish dal peso di 100 grammi e due buste contenenti rispettivamente grammi 27,66 e grammi 5 della stessa sostanza stupefacente. L’uomo con pregiudizi di polizia anche per reati in materia di stupefacenti, è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.