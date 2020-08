COSTRETTI AD ATTENDERE A LUNGO L’ARRIVO DELLE ORDINAZIONI PICCHIANO I TITOLARI DEL PUB E SCAPPANO

Finisce con tre feriti una rissa generata in un pub del lungomare Spalato a Giulianova Lido.

A finire al Pronto soccorso dell’ospedale sono stati il titolare, la moglie ed il figlio. Tutto si è verificato al Pub Pois. Al centro degli eventi due uomini dell'apparente età di 40 anni che, dopo aver malmenato i tre si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri che adesso li stanno ricercando sulla scorta dei dati forniti dal gestore. Per la verità, per motivi che al momento non si conoscono, i due avrebbero cominciato a contestare il sevizio del pub, poi il fatto che sarebbero stati serviti in ritardo mentre sullo schermo sfilavano le immagini della partita Juve - Lione. I due saranno denunciati per lesioni e aggressione.