FOTO-VIDEO/ UN'ESPLOSIONE E TANTA PAURA SVEGLIA ALL'ALBA LA CITTA' DI SILVI

Un'esplosione, poco prima delle cinque di stamattin, ha fatto svegliare i cittadini del centro di Silvi. Forse, raccontano i cittadini, per un regolamento di conti tra rom, sono state fatte esplodere tre auto, una delle quali alimentata a gas dalla quale si è sprigionato poi l'incendio coinvolgendo gli altri mezzi. Nell'esplosione, altre due macchine sono rimaste danneggiate ed hanno riportato le fiancate completamente sciolte. Così come si sono sciolte le serrande della palazzina Ater, dove abitano le due famiglie rom, al primo piano di via Spezzaferro teatro dell'esplosione. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno avuto grande difficoltà ad arrivare sul posro per spegnere il vasto incendio a causa di una serie di sensi unici e per le auto parcheggiate impiegando oltre un'ora nelle operazioni.

Sconcertati i cittadini visto che non è la prima volta che questo accade. Indagano i carabinieri accorsi sul posto.

