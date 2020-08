RISSA TRA MINORENNI NELLA NOTTE DI FERRAGOSTO, DANNEGGIAMENTI E DENUNCE

E' stata una vigilia di ferragosto, quella appena trascorsa, piuttosto movimentata per carabinieri e polizia costretti ad intervenire per sedare una rissa tra gruppi di giovani, quasi tutti minorenni, che si sarebbe alimentata per futili motivi sul lungomare tra Tortoreto e Alba Aadriatica. La scorsa notte, dunque, alcuni gruppi di ragazzi (il cui numero è al vaglio degli investigatori) sarebbero venuti alle mani e non soddisfatti avrebbero messo in atto una serie di atti vandalici ai danni di stabilimenti balneari, danneggiando ombrelloni e sdraio. Gli episodi: sul lungomare Marconi a Tortoreto e in via Lombardia e via Triste ad Alba Adriatica.

Polizia e Carabinieri stanno stilando su questi episodi un dettagliato rapporto che sfocerà probabilmente anche con alcune denunce per danneggiamenti.