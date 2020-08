CON UNA MAZZA ROMPONO IL MURO DEL MEDIAWORLD E RUBANO TELEFONINI

Furto verso le 4:30 di della scorsa notte ai danni della Mediaworld dell’iper di Colonnella. Ignoti approfittando della notte, con una mazzetta hanno rotto il muro perimetrale dell’iper e sono entrati all’interno del mega Store dove hanno portato via per lo più telefonini cellulari il cui importo deve ancora essere quantificato. Poi sono fuggiti a bordo di un furgone color bianco che non è ancora stato trovato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che stanno indagando sul furto.