PUGNI TRA MINORENNI FUORI LA DISCOTECA IL GATTOPARDO

Due ragazzi si sono affrontati fuori la discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica stanotte verso le 4. Un minorenne ha preso a pugni un coetaneo romano fuori il locale facendogli uscire il sangue in più parti del volto. Accompagnato al pronto soccorso è stato curato ma non si è fatto refertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che poco prima erano intervenuti davanti alla Bodeguita sempre ad Alba dove c'era una rissa tra giovani. Una volta sul posto però i giovani erano andati via.