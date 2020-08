RAFFICA DI FURTI A TERAMO ED ALBA ADRIATICA: LADRI IN AZIONE A FONTE DEL LATTE, PORTANO VIA LA CASSAFORTE CON SOLDI, GIOIELLI E UNA PISTOLA

Ladri in azione la scorsa notte a Teramo. Particolarmente consistente il bottino del colpo in una villetta di una famiglia teramana nella frazione di Fonte del Latte, nella zona di Castagneto, alle porte della città. I malviventi dopo essere entrati forzando una porta finestra, sono riusciti a smurare la cassaforte che conteneva un consistente quantitativo di oggetti in oro e preziosi, oltre a mille euro in contanti.

Ma la sparizione del forziere preoccupa gli investigatori (sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante coordinati dal commissario Patrizia Corvaglia) per la presenza di una pistola di grosso calibro, regolarmente denunciata dal proprietario della villetta: si tratta di una Smith & Wesson calibro 457. E' stata rubata assieme al relativo munizionamento ed è ovvio che le ricerche della banda così come della refurtiva assumano adesso un peso ancor maggiore, per la pericolosità che un'arma del genere possa circolare liberamente tra mani poco affidabili.

Prima di lasciare la zona, i ladri hanno visitato anche un'altra abitazione vicina, i cui residenti, anche in questo caso, non erano in casa: il bottino della razzia nelle stanze è di numerosi oggetti in oro.

Altri due furti in altrettanto abitazioni di Alba Adriatica.