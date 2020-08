DUE TURISTI VENETI POSITIVI AL COVID CONTAGIANO 39 OSPITI IN UN HOTEL ....MA NON E' VERO

E' un blogger ci dicono e ieri ha postato sulla pagina facebook una notizia che ha destato sconcerto che è questa: «due turisti veneti non hanno aspettato il risultato del tempone e sono andati al mare a Roseto degli Abruzzi. Risultato? Hanno contagiato 39 ospiti dell'albergo in cui alloggiavano. Ma adesso parlatemi della vostra fobia dei migranti». Apre così la discussione su quella che è una falsa notizia così come ci conferma il sindaco Sabatino Di Girolamo: «Vero che la settimana scorsa due turisti veneti non hanno atteso il tampone dalla Asl di provenienza ed erano positivi. Ma la Asl non mi ha comunicato di contagiati a causa loro. La notizia non è vera». E allora ci domandiamo: «ma come si fa a mettere in allarme su questo delicato argomento e su una notizia vera solo parzialmente?». Il blogger tace, intanto i commenti sulla sua pagina impazzano. Questo era lo scopo? A saperlo.