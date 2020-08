ESCURSIONISTA SCIVOLA DA TRE METRI E BATTE LA TESTA AD ISOLA DEL GRAN SASSO: DONNA IN GRAVI CONDIZIONI

Escursionista scivola da tre metri battendo la testa: è successo nel primo pomeriggio di oggi alla cascata del Pisciarellone, nell’Eremo di Santa Colomba a Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. La donna, R.M., 46 anni, originaria di Chieti, probabilmente è scivolata da una roccia ricoperta di muschio. Nell’impatto al suolo si è procurata un trauma commotivo. A chiamare i soccorsi sono stati i suoi amici. Per socccorrerla nella zona impervia è dovuto intervenire l’elisoccorso dell’Aquila con abbordo il personale del soccorso alpino e speleologico. Successivamente è stata trasportata e ricoverato all’ospedale San Salvatore Dell’Aquila. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.