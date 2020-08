CADE CON IL DELTAPLANO, IN GRAVI CONDIZIONI UN OPERATORE DEL 118

Grave incidente in deltaplano nelle campagne di Battaglia di Campli, nella tarda mattinata di oggi. Per cause ancora in corso di ricostruzione, nell’esercitazione di alcuni appassionati del volo libero, uno dei partecipanti, A.C., noto operatore sanitario del 118 della centrale di Teramo e componente degli equipaggi di elisoccorso, avrebbe perso il controllo del mezzo a vela, precipitando a terra, da un’altezza considerevole.

I soccorsi sono stati immediati, portati subito dagli amici che si trovavano con lui e poi dai colleghi del 118 intervenuti da Teramo ma anche con l’eliambulanza dell’Aquila, giunta sul posto in pochi minuti. A quanto si apprende, dalle prime sommarie informazioni, l’operatore era cosciente quando è stato assistito e avrebbe riportato diverse fratture agli arti, secondo una valutazione clinica fatta sul posto, prima degli approfondimenti diagnostici effettuati all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato trasferito con urgenza.

Secondo i sanitari non dovrebbe correre pericolo di vita.