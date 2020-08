LO SORPRENDE A RUBARE UNA BICI, LO MINACCIA CON UNA SIRINGA

I Carabinieri della Radiomobile di Alba Adriatica, a seguito di una aggressione in corso, segnalata sul Lungomare Europa, all’altezza del Camping “Duca Amedeo”, sorprendevano in flagranza di reato di rapina impropria, il pregiudicato 34enne, originario di Napoli, E.L, il quale, sorpreso a tagliare con una tronchese la catena di una bicicletta ancorata ad un palo, Marca RockRider 540, dal proprietario, un turista 57enne di origini romane, al fine di assicurarsi la fuga sferrava a quest’ultimo un pugno al volto e immediatamente dopo gli intimava di allontanarsi, minacciandolo con una siringa. Sul posto sopraggiungeva – invocando aiuto – la moglie 55enne dell’aggredito, che veniva a sua volta minacciata dall’aggressore con una grossa catena in ferro, presa dal cestino della bicicletta con la quale era sopraggiunto. I militari, unitamente a personale della Questura di Teramo (volante Mare), sopraggiunto per fornire manforte, provvedevano a bloccarlo e a recuperare un borsello – che aveva tentato nel frattempo di disfarsi – contenente sia la tronchese che la siringa utilizzata per minacciare la parte offesa.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto dai Carabinieri di Martinsicuro alla Casa Circondariale di Vasto. Lo stesso è stato deferito alla Procura della repubblica di Teramo, anche per inosservanza a provvedimento di Foglio di Via da Martinsicuro e divieto di fare ritorno, per anni tre, emesso nel Settembre del 2017 dal Questore di Teramo.