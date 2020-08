COLTELLATE SUL LUNGOMARE, DUE RAGAZZI GRAVI IN OSPEDALE

È finita a coltellate, con due feriti in maniera seria la rissa scoppiata nella notte sul lungomare di Alba Adriatica. L’episodio, del quale non si conoscono ancora i dettagli e sul quale stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, ha visto finire in ospedale, al pronto soccorso di Sant’Omero prima e a Teramo poi, due ragazzi, di 18 e 16 anni, feriti gravemente dalle coltellate. È stata proprio la gravità delle ferite riportate, a rendere necessario il trasferimento al Mazzini. I due giovani, uno di Corropoli e l’altro di un altro Comune del Teramano, non correrebbero fortunatamente pericolo di vita. Ignoti al momento i motivi della lite, che potrebbe essere stata successiva ad una rissa scoppiata tra più persone. Sull’episodio, come detto, sono moltissimi i particolari da chiarire, anche ascoltando i numerosi testimoni presenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO