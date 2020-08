VIDEO / MIGRANTE POSITIVO IN FUGA, IL SINDACO DI PIETRO VA DAL PREFETTO: «SONO PREOCCUPATA, HO SAPUTO SOLO NEL POMERIGGIO...E' MANCATA LA SORVEGLIANZA H 24 COME PROMESSO»

E' un sindaco provato Cristina Di Pietro primo cittadino di Civitella del Tronto dopo quanto accaduto ieri con il giovane migrante, forse positivo, fuggito dalla county house La Rocca dei Borboni a La Rocca di Civitella. E' mancata la sorveglianza che era stata promessa 24 ore su 24 dentro e fuori la struttura. I cittadini sono preoccupati - dice il Sindaco - mentre sale in Prefettura a Teramo, stamattina, e dove terrà un incontro istituzionale per fare il punto sulle indagini. Il giovane migrante è fuggito alle 9 di ieri mattina e la notizia è stata tenuta segreta fino al pomeriggio per non destare allarmismo tra la popolazione. Del giovane non vi sono ancora tracce. Forse è fuggito in qualche paese dell'Europa.

ASCOLTA QUI CRISTINA DI PIETRO