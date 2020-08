VIDEO / MIGRANTE POSITIVO IN FUGA, IL SINDACO DI PIETRO (CIVITELLA) : «CI SARA' UN RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO». E SCRIVE AL MINISTRO E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: «SUBITO GLI ACCERTAMENTI SANITARI»

Saranno, forse, trasferiti i migranti da Civitella del Tronto per motivi di sicurezza dopo che ieri mattina un giovane 23enne è fuggito dalla county house. E' stato un incontro denso di contenuti quello che ha avuto il Sindaco Cristina Di Pietro con il Prefetto dopo quanto accaduto.

“Ho chiesto che si garantisca maggiore sicurezza in quella struttura e ho avuto garanzie dal Prefetto di Teramo. Sono preoccupata e per questo chiederò al Presidente dell’Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto di farsi carico della questione convocando un tavolo con tutti i sindaci. Una situazione simile non può essere gestita da un solo comune, credo che ci debba essere una politica assolutamente diversa”.

La Di Pietro ha scritto una lettera indirizzata al Ministro e al Presidente del Consiglio.

