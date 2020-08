CODE DI 5 CHILOMETRI IN AUTOSTRADA PER UNA MOTO CHE HA PERSO IL CONTROLLO, LA PASSEGGERA E' STATA FERITA

Perde il controllo della moto, forse per una manovra errata di un'autovettura. E' accaduto sull'A 14 nel territorio di Alba Adriatica. Oltre cinque chilometri di coda sulla carreggiata con conseguenze anche su viadotto del Salinello, intasato dalla doppia colonna di mezzi fermi, sono la conseguenza del rallentamento dovuto a un incidente stradale verificatosi nella tarda mattina di oggi e che ha coinvolto una motocicletta con a bordo una coppia di giovani, qualche chilometro prima del casello Val Vibrata.



Sul posto per i soccorsi è intervenuta anche l’ambulanza del 118 decollata da Pescara. Secondo le prime informazioni, il centauro alla guida non avrebbe riportato conseguenze, mentre la passeggera, T.S. di 37 anni, sbalzata dal sellino e finita sull’asfalto, avrebbe riportato ferite serie, con diverse fratture, tali da rendere necessario il trasferimento all’ospedale Mazzini di Teramo.