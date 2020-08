MUORE IN PISCINA DURANTE UNA FESTA TRA AMICI GIOVANE TERAMANO

E' morto in una villa a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, un ragazzo di 32 anni di Miano (Teramo), Stefano Pirocchi, operaio. Il ragazzo era con una comitiva di una decina di teramani a una cena a bordo piscina.

Intorno alle 3 del mattino, non vedendolo, i ragazzi si sono messi a cercarlo. E poco dopo l’hanno visto sul fondo della piscina. Subito si sono tuffati per portarlo a galla. Inutili i tentativi di rianimarlo e inutile il trasporto al Pronto soccorso di Fermo.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Fermo. Il corpo è all’ospedale, a disposizione della magistratura che con ogni probabilità disporrà l’autopsia. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella del malore.

Stefano Pirocchi viene descritto come un ragazzo educato dai modi gentili. Aveva giocato nelle giovanili con il Miano Calcio e amava molto lo sport. La madre che aveva perso il marito, il padre di Stefano, otto anni fa per un infarto alla notizia del decesso del figlio si è sentita male. Aveva un fratello sposato. Miano è rimasta sconvolta da questa morte proprio per il fatto che Stefano era ben voluto da tutti i mianesi. L'autopsia si dovrebbe tenere martedi prossimo.