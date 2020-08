A FUOCO STERPAGLIE ALLA SALITA MONTEGRAPPA A GIULIANOVA, PAURA TRA I RESIDENTI

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato verso el ore 2 di stanotte nei pressi della salita Montegrappa, vicino all'ex confettificio Orsini. L'incendio ha mandato in apprensione e destato preoccupazione tra i residenti che hanno avvisato subito i vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio in poco tempo.

Di seguito le immagini di Radio Azzurra.

GUARDA QUI