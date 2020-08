DOMANI I FUNERALI DEL 32ENNE STEFANO PIROCCHI, SI SVOLGERANNO IN PIAZZA PERCHE' MIANO NON HA PIU' UNA CHIESA

E' il malore la causa piu' accredita per la morte di Stefano Pirocchi il 32 enne morto durante una festa in una piscina nelle Marche.

Domani si svolgeranno alle 17 a Miano i funerali del giovane operaio che ha perso la vita domenica sera mentre si trovava in una villa privata a Sant’Elpidio a Mare.

Dopo l’autopsia di questa mattina, la salma è rientrata in città per gli ultimi saluti.

Sulla sua morte indaga la locale procura.

I funerali si svolgeranno in piazza perchè la chiesa è inagibile dal terremoto e don Salvatore è costretto ad usare la piazza mentre per il parcheggio sarà utilizzato il campo sportivo. Una specie di protesta silenziosa questa per Miano e per una chiesa che, raccontano i parrocchiani, non presenta problematiche, la stessa poteva essere sistemata con 20 mila euro lievitata ad una somma di oltre 200 mila euro a seguito della redazione di un progetto stilato dalla soprintendenza. Sono anni che i residenti chiedono una chiesa.