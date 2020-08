IN MONTAGNA, SUI MONTI DELLA LAGA, CON GLI AMICI...SI PERDE, RITROVATO DAL SOCCORSO ALPINO

Era andato con alcuni amici sui Monti della Laga, ma ad un tratto si è allontanato e non è più riuscito a ritrovare i compagni di viaggio, un uomo di 75 anni del luogo. I suoi amici non vedendolo più hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, intervenuto con delle squadre di terra per la ricerca. Alle 17.15 l’uomo è stato rintracciato dal Soccorso Alpino e trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Teramo per accertamenti.