CON L'AUTO FINISCE FUORI STRADA DOPO AVER ABBATTUTO CARTELLI SEGNALETICI, PALO DELLA LUCE ED UN ALBERO

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta a Sant'Omero, sulla SP8 del Salinello, a seguito di un incidente stradale.

Nell'incidente è rimasta coinvolta un'Alfa Romeo 147. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto, la 147, condotta da un 41enne di Tortoreto, è finita fuori strada e dopo aver abbattuto alcuni cartelli segnaletici, un palo della pubblica illuminazione e un albero si è rovesciata sul lato di guida. Per estrarre il conducente incastrato nell'abitacolo, si è reso necessario impiegare la cesoia idraulica per tagliare il tettuccio dell'auto e liberare il malcapitato.

A causa dei traumi riportati il conducente è stato trasportato all'Ospedale di Teramo, con l'eliambulanza del 118. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 di Sant'Omero. Al momento la squadra dei vigili del fuoco di Nereto è ancora sul posto, per mettere in sicurezza il palo dell'illuminazione pubblica e liberare la strada dal mezzo incidentato e dai detriti prodotti nell'incidente.