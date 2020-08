FOTO/ FUOCO TRA GLI ALBERI DELLA VILLA COMUNALE, E' UN ATTO VANDALICO

«Faremo una denuncia per vedere se si tratta di un atto vandalico o meno dopo aver sentito l'agronomo». E' la dichiarazione dell'assessore Valdo Dii Bonaventura che, insieme al vigile ecologico si è recato alla Villa Comunale dopo che, ignoti avrebbero appiccato il fuoco all'edera che si trovava avvinta ad un pino vicno al laghetto della Villa Comunale. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare che il fuoco si propagasse agli altri alberi vicini. A chiamare i Vigili al 115 una signora che ha visto alzarsi il fumo i quali sono intervenuti con due mezzi: un modulo campagnola e un naspo con cinque persone per una mezz'ora di lavoro. Sul posto non sarebbero state trovate prove di un eventuale innesco ma le condizioni meteo farebbero pensare ad un atto volontario e doloso. Non è il primo caso alla Villa Comunale tant è che l'assessore Di Bonaventura annuncia controlli e vigilanza sul posto.