CADE DA CAVALLO, 24ENNE E' RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI

E' ricoverata in prognosi riservata dopo essere caduta da cavallo durante una passeggiata a cavallo in montagna. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Tottea, una frazione di Crognaleto, dove una ragazza di 24 anni, N.N, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta da cavallo mentre stava percorrendo un sentiero nella zona. Un volo da cavallo che l'ha vista battere violentemente la testa a terra. Immediati i soccorsi e sul posto si è portata un'ambulanza della Croce Rossa di Montorio e i sanitari, vista la gravità della situazione, hanno richiesto subito l'intervento dell'elisoccorso e poco dopo, da L'Aquila scrive Il Messaggero, è giunta un'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza la giovane all'ospedale Mazzini di Teramo dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. I medici del nosocomio teramano le hanno riscontrato un importante trauma cranico-facciale superiore sottoponendola quindi a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta al momento riservata.