UBRIACO LANCIA IN ARIA UNA BICICLETTA E LA FA A "PEZZI"

Ubriaco fa a pezzi una bicicletta. La lancia più volte in aria. Bloccato dai carabinieri, scrive Radio G, è stato portato in ospedale per le cure del caso. E' accaduto ieri sera a Giulianova in Corso Nazario Sauro davanti a turisti e residenti rimasti colpiti da quello che l'uomo stava facendo. Sul posto l'ambulanza e i carabinieri.