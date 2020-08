TROVATO IL CADAVERE DI UNA GIOVANE DONNA IN MARE, NON SI CONOSCE L'IDENTITA'

Costume da bagno e capelli neri. E’ la descrizione della giovane donna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, trovata cadavere all’ora di pranzo nelle acque antistanti la Sentina a Porto d’Ascoli. E’ mistero, per il momento, sull’identità del cadavere trovato di fronte alla riserva naturale intorno alle 13.30 di ieri. Il corpo è stato avvistato dalla riva e sul posto è subito stato chiamato il 118 insieme alla polizia. Il corpo è stato riportato a terra e agli operatori sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso avvenuto diverse ore prima dal momento che il cadavere aveva già i segni del rigor mortis. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di San Benedetto della polizia scientifica e la squadra mobile di Ascoli. E' quanto riporta il sito on line: La Nuova Riviera.

Sul corpo, che non ha ancora un nome, non sono stati riscontrati da parte del medico legale segni di violenza ma alcune ferite ad una gamba che potrebbero però essere riconducibili alla permanenza in acqua. L’ipotesi maggiormente accreditata al momento è quella di un annegamento e si sta lavorando al fine di capire quali persone siano scomparse nelle ultime ore tra la costa marchigiana e quella abruzzese.