SI IMPICCA DAVANTI AL NEGOZIO DELLA COMPAGNA NOTO ARTIGIANO TERAMANO

Si è tolto la vita la scorsa notte a Bolzano il 50enne Roberto Tulli, artigiano teramano: impiccandosi a una inferriata davanti all'attività commerciale della compagna dalla quale sembra si stesse separando. Il 50enne aveva già provato a farla finita lo scorso 5 agosto, nel suo appartamento di Colleatterrato, a Teramo. Dopo una telefonata drammatica ai famigliari in cui annunciava l'intenzione di uccidersi, si era chiuso in casa e si era adagiato nella vasca da bagno: lo hanno trovato qui i vigili del fuoco, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, e i sanitari del 118.

Erano riusciti a salvargli la vita, in extremis. Stavolta ha messo in atto il gesto. La notizia ha fatto il giro della città questa mattina in brevissimo tempo e ha gettato nello sconforto chiunque lo conosceva.