GIOVANE DONNA ANNEGATA IN MARE, POTREBBE TRATTARSI DI UNA TURISTA IN VACANZA A MARTINSICURO, NON SI TROVA L'UOMO CHE ERA CON LEI

Il corpo senza vita ritrovato in mare tra Marche e Abruzzo, potrebbe essere di una turista ceca in vacanza a Martinsicuro. La donna, secondo quanto riferiscono gli investigatori, non è stata trovata nell'appartamento, nessuna traccia nemmeno del compagno che era con lei. La questura di Ascoli Piceno che da domenica scorsa sta cercando di dare un'identità al cadavere rinvenuto a pochi metri dalla riva della Sentina non hanno ancora dato un nome alla giovane donna probabilmente annegata in mare nella giornata di sabato. Tramite l'ambasciata della Repubblica Ceca, allertata dai familiari dalla coppia che da sabato non avevano avuto più notizie, la Polizia si è portata in un appartamento in via delle Lampare di Martinsicuro, dove la ragazza di età compresa tra i 20 e i 30 anni stava soggiornando insieme a un uomo, sempre della Repubblica Ceca. I poliziotti sono entrati dentro e hanno trovato tutti gli effetti personali e documenti ma dei due occupanti nessuna traccia. Sono stati prelevati alcuni campioni di dna per poter effettuare un test e stabilire se il corpo senza vita sia proprio quello della turista ceca. Ore di angoscia anche per l'uomo che sembrerebbe essere sparito nel nulla: si teme che anche lui possa essere annegato non lontano dall'appartamento che i due avevano preso in affitto.