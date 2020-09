TRANCIATO TUBO, PERICOLOSA FUGA DI GAS: CHIUSO PONTE SAN GABRIELE; TRAFFICO NEL CAOS

Tranciato un tubo di media pressione del gas, chiuso Ponte San Gabriele, traffico cittadino stravolto. Code e problemi ovunque in città. Tutto è successo in un attimo: gli operai dell'Anas che stanno lavorando sul ponte hanno spezzato inavvertitamente la condotta del gas creando una fuga che adesso dovrà essere sistemata, ma intanto precauzionamente si sta mettendo in sicurezza tutta l'area e si sta valutando l'ipotesidi far evacuare tutto il personale della Asl dagli uffoci di Circonvallazione Ragusa, Polizia e Vigili del Fuoco sul posto, per vietare il passaggio delle auto e provvedere agli interventi di sicurezza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO